GA Eagles in achtste finale KNVB-beker tegen Roda JC, PEC Zwolle stuit op MVV, DVS treft amateurploeg

Zevenhon­derd jaar oud fundament van toren Grote Kerk in Zwolle aangetrof­fen (en dat is niet het enige)

Bij archeologisch onderzoek in de Luttekestraat in Zwolle zijn de fundamenten aangetroffen die onderdeel waren van de toren van de St. Michaëlskerk. De toren is gebouwd in 1406. Daarnaast os ook een nog ouder fundament aangetroffen, mogelijk een voorloper van de kerk in zijn huidige vorm. Van deze oudere fase is zeer weinig bekend.

28 oktober