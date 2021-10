GA Eagles in tweede ronde KNVB-beker tegen Roda JC, PEC Zwolle stuit op MVV, DVS treft amateurs

Klachten over overlast door hangjonge­ren in deze pas vernieuwde winkel­straat in Zwolle: politie komt in actie

Ze hangen er rond tot in de late uurtjes, drinken alcohol op straat en veroorzaken geluidsoverlast. De politie in Zwolle krijgt klachten over hangjongeren in de Thomas a Kempisstraat in Zwolle. Daarom wordt er vanaf nu vaker gesurveilleerd in de pas vernieuwde winkelstraat.

