‘Ga gewapend naar de coffeeshop’, hoorde de Zwollenaar (27) van de stemmen in zijn hoofd

Interview Deze Zwolse advocaat strijdt voor mensen in de kreukels: ‘Het gaat echt niet alleen om geld’

12 september Omver gereden door een dronken automobilist. Misbruikt door je dansleraar. Vijf meter naar beneden gestort door een ondeugdelijke ladder. Jarenlang opgesloten door je vader in een boerderij in Ruinerwold. Corinne Jeekel (52) uit Zwolle staat mensen bij van wie het leven in puin ligt door toedoen van een ander en helpt ze om weer de stip op de horizon te vinden. ,,In letselschadezaken gaat het echt niet alleen om geld.”