Ga jij volgend jaar meer betalen voor jouw auto in jouw provincie? Check het hier!

Elke provincie mag ‘opcenten’ vragen van zijn inwoners die een motorvoertuig bezitten. De tarieven verschillen per provincie. Inwoners van de noordelijke provincies zijn het duurst uit, Oost-Nederland zit in de middenmoot.

De ‘provinciale wegenbelasting’ is een tarief (uitgedrukt in procenten) op basis van de wegenbelasting die je ook al betaalt aan de landelijke overheid. In Gelderland betaal je bijvoorbeeld 87,2 procent van dat landelijke bedrag aan de provincie.

Wat je natuurlijk wilt weten is of je volgend jaar meer gaat betalen (of niet...). Inwoners van Gelderland gaan 2 procent minder betalen, volgens cijfers van het CBS die vanochtend bekend zijn gemaakt. In Flevoland stijgt het tarief licht, in Overijssel blijft die gelijk. Je kan het per provincie zien op deze kaart:

Betalen

Ook in 2020 zijn Groningen en Drenthe het duurst, zoals deze kaart laat zien. Je kunt per jaar terugkijken naar welke provincie het meest vraagt van zijn inwoners aan provinciale opcenten.

Deze grafiek laat de ontwikkeling zien van de provinciale opcenten sinds 2011: