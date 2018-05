Ga lekker wandelen; nooit meer 'code rood' voor risico op natuurbrand

De kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood worden niet langer gebruikt om aan te geven of de kans op een natuurbrand groot is. Het kleurenpalet is vervangen door een tweefasensysteem. Maar voor welk probleem is dit een oplossing?

Waarom zijn de kleurcodes afgedankt?

Laura Burgman, woordvoerder van de Veiligheidsregio Overijssel: ,,Een van de redenen is dat er verwarring bestond over de codes, omdat ook meteorologisch instituut KNMI met kleurcodes werkt. Daarbij komt dat mensen soms dachten: 'oh, het is code rood, ik mag de natuur niet meer in'. Code rood schrikt dus af, terwijl dat helemaal niet hoeft. Het betekent alleen dat je extra alert moet zijn. Ga lekker wandelen, maar bel ons als je iets ziet."

Moeten mensen dat niet sowieso doen, los van welke code of alarmfase ook?

,,Natuurlijk, de verhoogde alarmfase zegt alleen of je extra alert moet zijn of niet. En of je extra voorzichtig moet zijn met vuur."

Er waren vijf codes, nu zijn er twee fases. Waarom is dat?

Volledig scherm Laura Burgman, woordvoerder bij de Veiligheidsregio IJsselland. © Veiligheidsregio IJsselland ,,Niet alle kleuren verschilden in het handelingsperspectief, zoals wij dat noemen. De kleuren lichtgroen, groen en geel betekenden geen extra handelingen. De kleuren oranje en rood betekenden: wees extra voorzichtig met vuur, want de kans op uitbreiding van een brand is groter. De 'knip' voor de huidige fases ('regulier risico' en 'risico extra alert', red.) is daarom gemaakt tussen geel en oranje."

Wat was dan het nut van vijf kleuren?

,,Er zijn gemeenten die bij een bepaalde kleurcode geen stookvergunningen afgaven. Bij welke kleur dat was, verschilde per gemeente."

En wat is überhaupt het nut van fases?

,,Behalve dat mensen extra alert zijn, betekent de fase 'extra alert' ook dat we starten met surveillancevluchten. Vandaag (vrijdag, red.) is de laatste dag dat we vliegen, omdat het inmiddels weer geregend heeft en er ook regen voorspeld is. Daarom gaat de alarmfase maandag ook terug naar 'regulier risico'. Ook bepaalt een hogere alarmfase dat we standaard met meerdere voertuigen uitrukken bij een brandmelding."

Hoe bepalen jullie eigenlijk of er een verhoogde alarmfase nodig is?