Gamers van PEC Zwolle strijden zaterdag voor 2500 man publiek om 50.000 euro

OM wil cel en lange proeftijd voor Zwollenaar die fietsers aanreed tijdens dollemans­rit

18:24 De 48-jarige Marcel W. uit Zwolle was in september vorig jaar letterlijk en figuurlijk even de weg kwijt. Hij stal een BMW, die volgens hem met draaiende motor in de Van Hattumstraat stond, reed ermee op de Willemskade een bestelbusje aan en raakte op het fietspad, waar twee fietsers door hem onderuit gingen.