Ganzenoverlast Stadshagen maakt van boulevard winkelcentrum geen visitekaartje

Een omwonende bracht het fenomeen onlangs bij deze krant onder de aandacht. ‘Wij zijn eind september in Stadshagen (in de buurt van Twistvlietpad/ winkelcentrum) komen wonen en hebben sinds een dikke maand enorme (geluids)overlast van de ganzen. Als ik in de buurt rond vraag is dit al jaren een bekend probleem (geluid en poep). Probleem is bekend bij de gemeente Zwolle, maar er gebeurd weinig/niks en als deze Canadese ganzen straks graag broeden ....’, mailt de man die anoniem wenst te blijven (‘als het over dieren gaat trekt het vaak ‘rare’ gasten aan’).