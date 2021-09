Garagebox in hartje centrum? Goud waard! ‘Als er één vrijkomt, trekken mensen de buidel’

We beginnen in Deventer. Alex Hagen van Postma Makelaars in Deventer zegt dat zijn kantoor ongeveer één garagebox per jaar verkoopt. ,,De laatste was bij winkelcentrum Keizerslanden, buiten het centrum. Die ging weg voor 25.000 euro. Maar het aanbod is niet groot. In de buitenwijken is parkeren in de regel geen probleem.’’