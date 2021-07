Gastdocenten in Overijssel gezocht die scholieren belang leren van bijtjes voor de bloemetjes

Ze hebben inmiddels een heuse beweging achter zich staan, de bijen uit Overijssel. Deze Bijenbeweging is voor de tweede keer op zoek naar gastdocenten die op basisscholen nut en noodzaak van een gezonde bijenpopulatie op de leerlingen over kunnen dragen. ,,Als ze eenmaal weten hoe belangrijk bijen zijn, kijken de kinderen er toch anders tegenaan.”

Imker Jan Alferink (70) uit Broekland begint altijd uit te leggen dat bijen er niet zozeer voor de honing zijn, maar vooral voor de bestuiving, waardoor bloemen en planten kunnen blijven voortbestaan. Zonder bijen zou een groot deel van onze groente en fruit er niet meer zijn.

Omdat het slecht gaat met de bijen in ons land, begon Natuur & Milieu Overijssel in 2019 de Bijenbeweging. Ze ging op zoek naar mensen die goed zijn in lesgeven of veel van bijen weten om dat over te dragen op basisschoolleerlingen. De groep bijenkenners leerde hoe ze hun kennis moesten overdragen, de didactisch vaardige ‘studenten’ kregen basiskennis over het insect bijgebracht.

Witte vlekken

De eerste cursus van twee keer twee uur leverde zo'n dertig nieuwe vrijwillige docenten op. Nu is de Bijenbeweging op zoek naar nog enkele tientallen belangstellenden die ieder twee tot vijf keer per jaar les gaan geven op zo'n honderd scholen in de hele provincie. De ‘witte vlekken’ in de provincie waar nog mensen nodig zijn, zijn Kampen, Zwartewaterland, Ommen en Staphorst.

Jan Alferink is inmiddels bijendocent van het eerste uur. In zijn grote tuin in Broekland heeft hij meerdere bijenkasten staan en Jan mag zich dan ook een volleerd imker noemen. ,,Ik heb gewoon veel met bijen en met de natuur. Het leek me wel aardig om dat over te brengen op anderen.”

Misverstanden

Hij denkt echter ook dat er nog veel misverstanden bestaan over honingbijen en wilde bijen die elkaar zouden ‘bijten', zoals sommige natuurorganisaties zeggen. ,,Ik was op Schiermonnikoog waar ze heel veel kasten met honingbijen hebben weggehaald omdat de wilde bij erdoor zou verdwijnen, maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Dat ligt gewoon aan een gebrek aan biodiversiteit.”

Volledig scherm © Gerard Vrakking

Alferink zegt dan ook regelmatig met de gemeente Raalte in de clinch te liggen over het maaibeleid. ,,Laat de bloemen en planten gewoon groeien, dan komt de wilde bij vanzelf terug.”

Braver

Alferink kent inmiddels ook de trucs die een docent moet toepassen om zijn gehoor bij de les te houden. ,,Ik neem altijd een paar demo-kastjes mee de klas in. Dan zijn er altijd een paar van die jochies met een grote mond die voorstellen om de kast even open te maken. Dan zeg ik: ‘Doe dat maar, dan draai ik ondertussen de deur op slot'. Dan zijn ze opeens een stuk braver. Dat is dan weer leuk voor de rest van de klas.”

Hij is er ook van overtuigd dat zijn lessen zin hebben. ,,Wij leerden vroeger inderdaad alleen maar dat bijen staken, nu de schaarste groot wordt, leren steeds meer mensen over het belang van de bijen. Daardoor kijken ze er wel degelijk anders naar en nemen dat mee in hun verdere leven.”