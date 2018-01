Gaston Sporre: stop met koopzondagdebat in Zwolle

Sporre (72) zegt in een interview in de Stentor dat Zwolle een achterstand heeft in te halen op andere steden waar het gaat om de koopzondag. De huidige regels, waarbij de politiek beslist over het aantal winkelzondagen (nu maximaal 15), passen volgens hem niet meer bij een grote stad.

,,Zwolle staat in de eredivisie van de grote steden in het linkerrijtje. Dat schept verwachtingen en verplichtingen. Je moet niet het stigma krijgen: Zwolle is een hele mooie stad, maar je moet er zondag niet zijn." Hij roept de Zwolse politiek op geen verbod op te leggen voor iets waar je het niet mee eens bent. Hij raadt ondernemers aan met een gezamenlijk plan te komen om zo te proberen de besluitvorming over koopzondagen niet aan politici over te laten. Dat is deze periode wel gebeurd. Coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD hebben het aantal koopzondagen begrensd.

Citycentrum

Gerard van Dooremolen, voorman van de Zwolse ondernemersclub Citycentrum, deelt Sporres visie. ,,Ook ik vind dat dit helemaal geen politiek-item zou moeten zijn. Maar helaas voelen sommige mensen zich geroepen om er wel wat van te moeten vinden, ook politieke partijen. Het is dan een soort dogma dat opgelegd wordt aan iedereen.''

Het huidige college van B en W heeft zich volgens hem gevangen in zijn eigen afspraken. ,,Het volgende college moet zeggen: 'We hebben ervan geleerd, we zijn wat ouder en wijzer geworden, en waarom bemoeien we er ons nog mee?'''

Quote We moeten gaan beseffen dat we een grote stad zijn. Gaston Sporre

Verkiezingen

Citycentrum wil nog voor de raadsverkiezingen van 21 maart de conclusies van een koopzondagenquête onder ondernemers presenteren. Van Dooremolen verwacht dat grote ketens voor maximale ondernemersvrijheid op zondag zijn, terwijl kleinere winkeliers waarschijnlijk een goede, onderlinge regeling willen. Zowel Sporre als Van Dooremolen vindt het geen probleem als dit erin resulteert dat niet alle winkels op zondag open zijn.

Sporre is lid van de PvdA, maar stelt dat zijn oproep niet vanuit die partij is ingegeven. ,,Dit doe ik helemaal vanuit mezelf, als oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel en vanuit de maatschappelijke positie die ik heb vervuld in Zwolle. Mensen uit het westen vragen me zelfs of er hier wel gevoetbald mag worden op zondag. Het is van belang dat je weet wat de keerzijde van je reputatie is."