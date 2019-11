Gay en christen zijn. Kan dat gewoon?

video Politie­vlog­ger geeft kijkje achter de schermen bij grote politiecon­tro­le in Zwolle: ‘Een rijdende bom, onvoorstel­baar’

12:40 Hoe gaat de politie te werk bij een grote integrale verkeerscontrole? Politievlogger Jan-Willem Schut laat dat zien in een video die hij dit weekeinde online heeft gezet. Hij liep eerder deze maand twee dagen mee bij een grote controle nabij de A28 in Zwolle. De hele stad werd ‘digitaal afgegrendeld‘ wat betekent dat er kentekencontrole is bij alle in- en uitgaande wegen.