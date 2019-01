Geblinddoekt judoën: ‘Je bent totaal afhankelijk van de ander’

De geblinddoekten zijn allemaal studenten van sport- en beweegopleidingen in het hele land. Tweehonderd studenten konden gisteren bij hogeschool Windesheim in Zwolle ervaren hoe het is om te sporten met een handicap. De hogeschool had de Paralympic Experience Day op poten gezet samen met NOC*NSF. ,,We vinden het belangrijk dat jonge professionals die later in de sportbegeleiding aan het werk willen, ook zelf kunnen ervaren hoe het is om aangepaste sporten te beoefenen", zegt Gabriëlla van Driel van NOC*NSF.