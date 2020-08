Geboren Zwolse schrijft kinderboek over populariteit van katten

video Kung­fu-ko­ning Douwe (40) brengt Chinese vechtsport naar Zwolle

3 augustus ,,Whoe’’, schreeuwt Douwe ter Horst door de gymzaal in Zwolle. Hij plant zijn voet hard op de grond, de vloer dreunt na. ,,Mooi, zoals het hoort.’’ De bescheiden veertiger verandert binnen een tel in een kundig kungfu-meester, die later deze maand zijn eigen vechtsportschool in de stad opent.