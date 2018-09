Gebouw X: operatie geslaagd, patiënt weer netjes dichtgenaaid

Anne Marie uit Zwolle klaagde als eerste de tabaksindu­strie aan. 'En nu is de kanker terug'

24 september Anne Marie van Veen uit Zwolle was twee jaar geleden de eerste die aangifte deed tegen de tabaksindustrie. Nu, net voor het Gerechtshof in Den Haag zou oordelen over de vervolging, heeft de longkankerpatiënte slecht nieuws gekregen van haar behandelaars. ,,Het lijkt erop dat de kanker terug is. Je weet dat die dag weer komen gaat. De weg naar de eindstreep wordt steeds korter. Dat is moeilijk."