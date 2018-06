Gebouw X Windesheim na herfstvakantie weer in gebruik

'Het herstel van de vloeren van gebouw X verloopt voorspoedig', aldus woordvoerder Lex Kloosterman in het bericht. 'De planning is om het gebouw na de herfstvakantie weer in gebruik te nemen'.

Samen met de aannemer is op basis van de tests en eerste plaatsingen van de bollenankers een definitieve planning gemaakt. 'Een reële planning', noemt Kloosterman het. 'Waarbij Windesheim erop koerst om het gebouw na de toetsweken van week 44 en 45 weer in gebruik te nemen: dan starten de lessen van periode 2'.

Week 46

Collegevoorzitter Henk Hagoort: ‘In twee groepen worden stuk voor stuk de vloeren hersteld, waarbij van boven naar beneden wordt gewerkt. Zodra een verdieping is afgerond, kunnen we gelijk aan de slag met de voorbereidingen op het weer in gebruik nemen van het gebouw. We verwachten daarom dat de uiteindelijke verhuizing in tweede toetsweek na de herstvakantie kan plaatsvinden en we in week 46 het gebouw weer kunnen gebruiken.’

Journalistiek

Voor de studio’s van Journalistiek geldt een langere doorlooptijd. De vloeren worden wel meegenomen in het herstelproces van de komende maanden, maar het herinrichten van de ruimtes kost meer tijd. Hagoort: ‘We koersen erop om de studio’s na de kerstvakantie weer in gebruik te nemen. Voor de contractactiviteiten zijn tot het einde van het jaar ruimtes gehuurd aan de Koggelaan. Ook hiervoor geldt dat deze na de kerstvakantie weer in gebouw X terecht kunnen.’

Onveilig

Windesheim sloot gebouw X in oktober 2017 omdat de vloerconstructie niet voldeed aan de meest recente veiligheidsrichtlijnen. De vloeren worden nu hersteld met bollenankers. Daarbij wordt in de plastic bollen geboord die onderdeel zijn van de bollenplaatvloeren. De bollen worden voorzien van een spananker en vervolgens gevuld met injectiemortel, waardoor de schuifspanning onder de in oktober 2017 vastgestelde nieuwe veiligheidsnorm komt.