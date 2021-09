Gebouwen, parken of kunstwerken: foto’s van ‘Post65-erfgoed’ in Overijssel maken kans op prijs van Rijksdienst

Fotografieliefhebbers met een voorkeur voor gebouwen en andere bouwwerken kunnen in de hele provincie Overijssel aan de slag. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) houdt een fotowedstrijd over ‘Post65’: objecten die gebouwd of aangelegd zijn in de periode 1965-1990.

De RCE houdt de fotowedstrijd omdat het helpt bij de ‘kennisopbouw’ over alles wat er gebouwd en aangelegd is gedurende deze periode. ‘Dit deden we ook voor eerdere periodes, samen met gemeenten, lokale organisaties en gebruikers van toen en van nu’, aldus de organisatie. ‘Zo kunnen we met elkaar bepalen welke waarden van Post65-erfgoed aan toekomstige generaties kunnen worden meegegeven.’

Belangrijk of iconisch

Deelnemers kunnen een foto maken van erfgoed uit deze periode. Het kan gaan om gebouwen, parken, landschappen en kunstwerken in de openbare ruimte. ‘We vragen ook kort te omschrijven waarom het gebouw, de plek of het kunstwerk kenmerkend, belangrijk of iconisch is’.

Mensen met een openbaar Instagram-account kunnen dit posten op Instagram met de hashtag #MijnPost65. Wie dat niet heeft, kan via de website cultureelerfgoed.nl de foto insturen. Een jury beoordeelt het resultaat en kiest een winnaar. De wedstrijd loopt tot en met 29 oktober.

Provinciehuis en stadhuis in Zwolle

De RCE noemt het Provinciehuis in Zwolle uit 1967 als voorbeeld. ‘Dit gebouw heeft een opzet met een functiescheiding, die typisch is voor de late jaren zestig. De kantoren voor administratie zijn ondergebracht in de hoogbouw, de representatieve ruimtes van het bestuur in de laagbouw ernaast. Maar ook het stadhuis van architect Konijnenburg is potentieel Post65-erfgoed, in 1972 is een aangepast ontwerp gebouwd.’