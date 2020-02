Gebrom om biomassa in Zwolle. Waarom niet gewacht met verlenen vergunning?

Update Dronken bestuurder volgt in Zwolle route voor fietsers en stadsbus, maar rijdt achteruit het water in

9:59 De route is bedoeld voor fietsers en stadsbussen, maar toch probeerde de dronken bestuurder van een zwarte bus het maandagochtend in alle vroegte in Zwolle. De man uit Oude Amstel wist een behoorlijke schadereeks op zijn naam te zetten. Een beschadigde fietstunnel, een kapotte slagboom en een nat pak. De drie foto’s in dit verhaal zeggen alles.