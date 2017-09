Gebruikers drukke Zwolse fietstunnel verbaasd over mishandeling

videoHoe haalt iemand het in zijn hoofd om op klaarlichte dag in een van de drukst bereden fietstunnels van Zwolle een vrouw van haar fiets te trekken, haar te mishandelen en dat vervolgens ook nog te filmen?

Die vraag houdt Zwollenaren bezig na het incident in de 'Hortensiatunnel' aan de Oldermannenlaan, tussen de wijken Assendorp en Zuid. Daar werd woensdagmiddag rond 13 uur een 20-jarige vrouw van de fiets getrokken door twee jongens uit Zwolle (14 en 15 jaar) en een jongen uit Wolvega (16). Ze sloegen en schopten haar. Een van hen filmde alles. Wat hij met die beelden wilde doen, is onduidelijk.

De politie kon het trio aanhouden dankzij ingrijpen van een voorbijganger. De vrouw raakte licht gewond, maar maakt het naar omstandigheden goed. De drie verdachten werden korte tijd vastgezet, maar zijn inmiddels vrijgelaten. Alleen de 16-jarige is nog verdacht, zegt politiewoordvoerder Nanda Kappers.

Ook zij is verbaasd. Voor zover bekend is 't het eerste voorbeeld van 'happy slapping' sinds lange tijd. Een fenomeen dat overwaaide uit Engeland waarbij je voor de lol iemand een mep verkoopt. Dat het is gefilmd maakt het nog opmerkelijker. ,,Dat heb ik in Zwolle nog niet eerder gehoord,'' zegt Kappers.

Veilig

De tunnel onder het spoor staat niet bekend als onveilig. Juist niet. Er rijden dagelijks duizenden fietsers doorheen. Als je er rottigheid uithaalt, valt dat direct op, vertelt een oudere man. Hij staat aan de kant van Zwolle-Zuid en wijst op de stoeptegels waar veel gras tussen groeit,,Je bent van de krant hè? Zou je er in willen zetten dat ze hier het onkruid eens weghalen?''

Gistermiddag rond 13 uur fietsen er vooral ouderen, scholieren en moeders met kinderen voorbij. Ze hebben geen goed woord over voor wat er is gebeurd. Het is 'een misselijke streek' en 'zo iemand moeten ze jarenlang opsluiten', klinkt het.

Verlicht

De onderdoorgang is ongeveer veertig meter lang. Aan weerszijden in de tunnel hangen grote TL-bakken. Het is er echt goed verlicht. En wie aan komt fietsen heeft een prima doorzicht. De mishandeling roept veel verontwaardiging op. Dat het op klaarlichte dag gebeurde, maakt 't nog brutaler, zegt een vrouw van rond de vijftig die haar hond uitlaat. Ze heeft 'sowieso niets met tunnels', maar kan zich op deze plek geen eerdere incidenten herinneren.

Elkaar filmen in benarde situaties - en die beelden delen - is op zich niet nieuw. Via apps als SnapChat, WhatsApp en Instagram wisselen scholieren graag zelf opgenomen 'grappige beelden' uit, vertelt vmbo-leerling Daan (14). Hij staat met klasgenoten op de stoep bij Thorbecke Scholengemeenschap aan de Russenweg. Ze reageren geschokt op het verhaal van de mishandeling. ,,Het is disrespectvol. Zoiets kan echt niet,'' zegt Thomas (15). Hij vertelt dat de videobeelden die ze zelf maken en delen 'alleen maar lollig' zijn. ,,Als een vriend aan een tak hangt en die breekt af, dan is dat gewoon leuk. Dat sturen we naar elkaar door.'' Geweld gaat te ver. Daan zegt: ,,Ze maken die filmpjes om veel views te krijgen op internet. Als ik dit had gezien, zou ik die jongens een flinke schop verkopen, denk ik.''