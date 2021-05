Gedenkplaat voor gedeporteerde Joodse inwoners van Zwolle

Auto brandt uit op Zwolse brug, blusser is net te laat

30 april Op de Spoolderbergbrug in Zwolle is vrijdag aan het eind van de middag een auto geheel uitgebrand. De bushalte waar de auto voor stond, heeft flinke schade opgelopen. Er is niemand gewond geraakt. De brug is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer.