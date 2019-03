Gedeputeerde Annemieke Traag: ‘Klimaatdoelen halen zonder zelf héél streng te zijn’

video Zwolse zorgwethou­der Sloots onder vuur om ‘interview’

Probeert de Zwolse wethouder Klaas Sloots met propaganda het debat over de zorghervormingen te beïnvloeden of is het een onschuldige ingezonden brief? Het 'interview' dat de gemeente Zwolle maandag in de lokale krant De Swollenaer liet plaatsen, doet een hoop stof opwaaien. Oppositiepartij SP bood de wethouder gisteravond een fles wc-eend aan.