Gedeputeerde: provincie niet verantwoordelijk voor debacle Kamperlijntje

Na de aanleg is vorig jaar december gebleken dat de bodem onder de lijn te slap is om er met 140 km/u overheen te kunnen rijden. Daardoor kan er geen tussenstop op het splinternieuwe station Zwolle Stadshagen worden gemaakt. Dat ligt er nu al maanden ongebruikt bij.

Slapen

“Hoe kan dit? Heeft de gedeputeerde misschien zitten slapen bij de aanbesteding”, wilde de PVV van Boerman weten. “Of ik heb zitten slapen of juist aan het rennen was maakt helemaal niets uit”, reageerde de gedeputeerde. “Aanleg en beheer van sporen is een verantwoordelijkheid van ProRail, aangestuurd door het ministerie van IenW. ProRail heeft een monopoliepositie en zal zelf controle moeten uitoefenen. Er is hier geen taak voor de provincie.”

Quote Of ik heb zitten slapen maakt helemaal niets uit Gedeputeerde Bert Boerman

Onhaalbaar

Vorige week maakte de Kamper wethouder Gerrit Jan Veldhoen bekend dat versteviging van de bodem onder het spoor financieel onhaalbaar is. Boerman zei te betreuren dat hiermee een deel van een nieuw onderzoeksrapport op straat is komen te liggen. “Dat was voorbarig en gebaseerd op halve waarheden”, aldus Boerman, die inhoudelijk niet wilde ingaan op het rapport en eventuele oplossingen.

Overleg

Er zijn volgens Boerman korte termijn oplossingen bedacht, maar die moeten volgens hem nog worden onderzocht. Ze worden volgens hem besproken tijdens een bestuurlijk overleg met de hoofddirectie van ProRail en de betrokken gemeenten op 30 mei. Op 1 juni zullen ze worden gepresenteerd aan het grote publiek, zegde Boerman toe.

Passagesporen

Voor de langere termijn is volgens Boerman alles nog bespreekbaar. “Extra treinen, passagesporen, ik sluit niets uit voor de toekomst. Maar dat levert extra kosten op en waar leggen we die rekening neer? Wij zijn op voorhand niet bereid de kosten voor rekening van de provincie te nemen.”

Schade