Gedetineerden in Oost-Nederland kunnen videobellen naar huis en krijgen spelletjes in hun cel

Blijf gewoon thuis. Dat is (vrij vertaald) het dringend verzoek van het kabinet aan de burger nu het corona-virus het land in z’n greep blijft houden. Verstandig, maar hoe zit het met de mensen die al opgesloten zitten? Wat betekenen de corona-maatregelen voor de gedetineerden?

,,Het vraagt veel om er iets van te maken’’, zegt directeur Ruut Bernsen van PI Lelystad. ,,Maar tot dusver lukt het goed’’. Verveling ligt (nog meer?) op de loer nu het dagprogramma’s stilligt, verloven zijn ingetrokken en bezoek niet mag komen. Luchten is nog steeds een uur per dag, aldus Bernsen. Maar gedetineerden gaan in kleinere groepen naar buiten zijn en gebruiken ook de sportvelden. ,,Om afstand tussen gedetineerden onderling en gedetineerden en personeel zo groot mogelijk te houden’’.

Videobellen met het thuisfront

Verder zamelt het personeel puzzels, spelletjes en boeken in om uit te delen op de afdelingen. En vanaf het einde van de middag mogen de gedetineerden skypen met het thuisfront. Ook worden 24 uur per dag films uitgezonden op het filmkanaal in de PI, zegt Bernsen.

Volledig scherm Gedetineerden in PI Zwolle kunnen videobellen met het thuisfront nu geen bezoek is toegestaan. © Frans Paalman

Van zo'n inzameling van puzzels en gezelschapsspellen is in de gevangenissen in Zutphen en Zwolle nog geen sprake, laat woordvoerder René Hut weten. Wel kan via internet worden gesproken met thuis, nu alle bezoek verboden is. ,,In PI Zwolle is het vanaf woensdag mogelijk om te skypen. In PI Achterhoek in Zutphen kan dat al’', zegt Hut. Nou is het niet zo dat de gedetineerden achter de laptop kunnen kruipen wanneer ze maar willen. ,,Skypen moet, net als regulier bezoek, worden aangevraagd en vindt plaats in een geschikte ruimte buiten de cel. Zodat door gevangenispersoneel toezicht kan worden gehouden.’’