Gedetineerden in Zwolse gevangenis in quarantaine in hun cel na coronabesmetting

De moderne ‘sprookjes’ van Zwollenaar Marcel Douma

Jarenlang was hij directeur van een deurenfabriek in Raalte. Inmiddels is Zwollenaar Marcel Douma een ervaren ‘mediator’. Met zijn boekje De prinses en het volk van de vinders van dingen hoopt hij houvast te bieden in deze ‘ankerloze’ tijd.

17 november