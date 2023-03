Gedoe over gebedsoproep van moskee in Zwolle; dat het ook anders kan laten ze in Almelo zien

indebuurt.nl Toen in Zwolle: hoe de Peperbus in brand vloog

Het is misschien wel het meest iconische gebouw van Zwolle: de Peperbus. De 75 meter markante toren is al eeuwenlang van veraf te zien. Maar in 1815 ging het drastisch mis, toen de Peperbus in brand vloog. In dit artikel blikken we terug.