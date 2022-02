Gedronken, geen rijbewijs en véél te hard rijden.... Politie Zwolle houdt slingerende wegpiraat aan

Drie processen verbaal hield hij er aan over. De wegpiraat die afgelopen nacht in Zwolle werd opgepakt na een roekeloze rit, had veel gedronken, reed veel te snel en bleek niet eens een rijbewijs te hebben...

Op de Dedemsweg in Dalfsen liep hij bij een snelheidscontrole tegen de lamp. De politie zag hem met 160 kilometer per uur langs flitsen, terwijl daar tachtig kilometer per uur is toegestaan. Uiteindelijk kon hij in Zwolle worden gecontroleerd. Behalve dat hij op weg daarheen veel te hard reed, slingerde hij ook nog eens over de weg, constateerde de politie.

Rijbewijs

‘Mag ik uw rijbewijs alstublieft?’ Het is dit soort gevallen een standaardvraag. De 35-jarige wegpiraat antwoordde dat hij zijn rijbewijs niet bij zich had, maar dat zijn vriendin dat zou kunnen brengen. Zijn vriendin verscheen even later wel, maar zonder rijbewijs. Dat bleek hij helemaal niet te hebben, aldus de politie. Rijden zonder rijbewijs leverde hem dus zijn tweede proces verbaal op.

In de tussentijd was hij ook nog gecontroleerd op alcoholgebruik. Hij bleek drie keer zoveel te hebben gedronken dan voor een beginnend bestuurder toegestaan is.