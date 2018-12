Geduld op de proef gesteld: uren in de rij voor ijsbeelden in Zwolle

Al en Christel Hoogendam uit Beilen zijn vrijdag speciaal voor de ijsbeelden naar Zwolle gekomen, maar wandelen teleurgesteld weer naar buiten. ,,Het is veel te druk’’, zegt Christel. ,,Er staat een rij van twee uur. Dat werd vermeld bij de ingang, maar we dachten dat ‘t meeviel omdat de parkeerplaats vol stond en we geen rij zagen.’’ Het stel gaat nu de stad maar in.

Rij staat binnen

De rij is vakkundig binnen de IJsselhallen zelf weggemoffeld. De achterkant ervan loopt nog door het gedeelte vol kinderattracties, daarna is er een labyrint van dranghekken aangelegd. ,,Zoals wij kennen van de Efteling’’, zegt Mario Mennen uit Neerkant (vlakbij Deurne). Hij is in Zwolle met familie om het 50-jarig huwelijksfeest van opa en oma te vieren. ,,We hadden al kaarten gekocht via internet dus tja, dan ga je ook niet meer weg. Maar het was leuk hoor en we maken er een gezellige dag van. Straks naar de musical.’’