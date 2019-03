Geduld van Wijthmen wordt beloond met nieuwbouw

Wijthmen krijgt er binnen vijf jaar honderd woningen bij. Voor het dorp met momenteel 246 woningen een welkome impuls na een jarenlang proces dat al in 2009 begon. Gisteravond presenteerde de gemeente samen met projectontwikkelaars Loostad en Kreator het dorpsplan in een bomvol Kulturhus.

,,Fantastisch!” Eko Huisman, voorzitter van Plaatselijk Belang, doet geen moeite zijn enthousiasme te verbergen. ,,Het was duwen en trekken, duurde jarenlang, maar dit is een champagnemoment. Dit is goed voor Wijthmen. In plaats van een krimpdorp, wordt Wijthmen een groeidorp.”

Nieuwe aanwas

De nieuwe woningen krijgen een plek naast het Kulturhus, waar ook de voetbalvereniging en de basisschool gevestigd zijn. In een, van bovenaf gezien, vierkant blok moeten honderd woningen komen in alle segmenten, van vrijstaande koopwoningen tot sociale huur. Het grootschalige nieuwbouwproject moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. Startende jongeren moeten de kans krijgen om uit huis te gaan maar in het dorp te blijven wonen, voor ouderen moet het een kans bieden om tot de laatste dag in Wijthmen gevestigd te blijven door de bouw van zogeheten levensloopbestendige woningen en nieuwe aanwas van buitenaf moet de school en het verenigingsleven een flinke opsteker geven. De precieze invulling van het plan moet nog volgen aan de hand van de vraag op de markt en de reacties vanuit het dorp.

Scepsis

De eerste reacties in het uitpuilende Kulturhus zijn positief. Het plan kan op applaus rekenen, betrokkenen krijgen felicitaties. Toch heerst er voorafgaand aan de presentatie nog de nodige scepsis. Het gevoel dat Wijthmen al lange tijd een worst voorgehouden krijgt zonder dat het de kans krijgt om te kunnen happen, lijkt sterk te leven. Niet verwonderlijk, gezien het feit dat bewoners en gemeente al in 2009 om tafel zaten hierover. Eind 2010 ging het dorpsplan door de gemeenteraad, daarna volgde stilte.

,,De crisis”, vat verantwoordelijk wethouder Ed Anker de problemen rond het project samen. In eerste instantie was het plan om samen met Driezorg flink in te zetten op seniorenwoningen in combinatie met zorg, maar nadat de zorgorganisatie zich terugtrok, zat Anker op een gegeven moment enkel nog met de Stichting Ouderen Wijthmen (SOW) om tafel. ,,Geen bouwer, geen zorgpartij. We hebben nog overwogen om het als gemeente zelf te doen, maar ook op het punt gestaan om de stekker eruit te trekken.”