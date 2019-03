Gedumpte woestijnratjes bij Zwolse dierenzaak geen incident

De negen verwaarloosde woestijnratjes die dinsdagmiddag werden ingeleverd bij dierenspeciaalzaak Pets & Co Jonkman in de Zwolse wijk Stadshagen, vormen geen incident. Eigenaresse Job Jonkman: ,,Ééns per twee weken worden er op deze manier dieren aangeboden.’’

De woestijnratten werden dinsdagmiddag door de dierenambulance opgehaald, kort nadat een medewerkster van Jonkman had doorgegeven dat de knaagdieren daar door twee mannen waren gedumpt. Jonkman: ,,Ik wil alleen niet het woord ‘dumpen’ gebruiken. Als deze mannen dat hadden willen doen, hadden ze de kooi laten staan tussen het grofvuil waar ze de Gerbils hebben aangetroffen. Gerbils, ja, zo heten woestijnratten officieel.’’

Volledig scherm Een gerbil, ook wel woestijnratje genaamd, ook al behoort hij officieel tot de familie van de ren-muizen. © Getty Images/iStockphoto

Zielig

De bewuste Gerbils waren er niet goed aan toe. ,,Het kooitje was vies en veel te klein. Zielig. We hebben gezegd: zet maar neer, wij bellen de dierenambulance wel. En zij hebben denk ik Stichting Flappus ingeschakeld, daar gaan knaagdieren dan vaak naartoe dan.’’

Jonkman heeft de oproep op Facebook meegekregen die de dierenambulance deed op Facebook om de namen van één van de bezorgers te achterhalen, alsmede de exacte plek waar de dieren zijn gedumpt. ,,Tja, maar wat als je dat allemaal weet? Volgens mij kunnen ze daar weinig mee. Wij hebben niet gevraagd naar de naam van de mannen omdat we niet wantrouwend in onze zaak staan. We gaan uit van de beste intenties van bezoekers, we zijn een dierenspeciaalzaak, geen dierenopvang.’’

Baardagame Barry

Naast de vestiging in Stadshagen heeft Jonkman dierenspeciaalzaken in Zwolle Zuid en aan de Thomas a Kempisstraat. Ze keek niet op van de mannen en de verwaarloosde Gerbils. ,,Het gebeurt gemiddeld één keer per twee weken dat er dieren bij ons worden gebracht op dergelijke wijze. Het betreft vaak knaagdieren, bijvoorbeeld konijnen, die te groot zijn geworden en overbodige vogels of vissen. Vaak vinden we een nieuwe plek voor ze. Als we er niet veel mee kunnen, bellen we de dierenambulance.’’