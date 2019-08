Gedupeerden ‘Dream en Donate’ melden zich bij advocaat: ‘Wij zien mogelijkheden’

VIDEO Rick Dekker loopt nu in het veld warm: ‘Ik wilde mijn vijf jaar bij PEC niet zo afsluiten’

14:30 Hij was vorig seizoen matchwinnaar in Emmen, maar overwoog onder Jaap Stam een vertrek. Rick Dekker (24) is onder de nieuwe trainer, John Stegeman, vanavond (20.00 uur) weer een zekerheidje in Drenthe. ,,Je loopt om de vijf minuten warm, in de wetenschap dat je er toch niet in komt. Je loopt zowat voor lul", reageert de verdediger op een stelling.