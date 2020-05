Geen Amsterdammers, wel ‘Canadezen’ en sushirestaurant in gloednieuw appartementencomplex in Zwolle

video Brandstich­ter Enes S. hoeft niet meer de cel in voor autobran­den rond Zwolse drugsoor­log

26 mei De 23-jarige Enes S. blijft op vrije voeten. Hij is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld voor drie autobranden en een bedreiging in Zwolle en Hoogeveen, maar heeft al lang genoeg in voorarrest gezeten. S. bekende de branden. Hij zou zich bedreigd voelen door Idris en Abas M., de hoofdrolspelers in een slepend onderwereldconflict in Zwolle.