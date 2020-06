Geen Bevrijdingsfestival of Zwarte Cross voor Marion Vos - maar crowdmanagen in de Zwolse binnenstad

VIDEONu de terrassen en de markt weer open zijn, het lekker weer is én mensen weer meer op pad gaan, zet Zwolle een crowdmanager in om de publieksstromen in de binnenstad te begeleiden. Die taak is voor Marion Vos (35), die normaal gesproken haar kennis inzet op festivals als het Bevrijdingsfestival en de Zwarte Cross. Toch is het ‘managen’ van een ‘crowd’ wat anders bij een binnenstad dan bij een festival, weet Vos na een paar weken.