Geen bewijs tegen Harderwijker, dus vrijspraak voor betrokkenheid bij begraven wapens in Zwolle

Verdachte (52) van wapen­vondst Zwolle eerder veroor­deeld voor schuur vol wapens in die stad

De 52-jarige Hero D. uit Harderwijk die is opgepakt voor een ondergrondse wapenopslag in Zwolle, werd eerder al veroordeeld voor een andere wapenopslag in die stad. D. is samen met ‘De Gier’ en een 45-jarige Zwollenaar in beeld voor de tientallen wapens die in september in een Zwols bosje zijn gevonden. Hoofdverdachte De Gier wordt ook verdacht van de moord op Henk Wolters in 2019.

2 april