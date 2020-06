Geen bruisende feestweek in Zwolle voor eerstejaars studenten

Normaal gesproken wordt Zwolle voor aanvang van het nieuwe schooljaar een week lang overspoeld door duizenden studenten die tijdelijk worden gehuisvest op een complete Bruiscamping op Sportpark de Marslanden.

Eind augustus

Buro Ruis, organisator van de Bruisweken voor HBO-studenten en de daaraan gekoppelde Bruisdag voor MBO’ers, kan door de corona-maatregelen niet anders dan het feest afblazen. Zo goed en kwaad als het kan, werkt het momenteel aan een online versie: een interactief platform waartoe studenten en mentoren vlak voor de start van de introductieweek toegang krijgen.

Wanneer dat precies is, kan Thomas Siemonsma (PR Coördinator van Buro Ruis) nog niet zeggen. ,,Het is allemaal anders dan we zijn gewend. We weten niet precies wanneer de de onderwijsinstellingen beginnen met hun opleidingen. Waarschijnlijk beginnen de Bruisweken eind augustus ergens.’’

Demonstratie

Ook over het programma kan hij nog niet teveel kwijt. ,,Het wordt iets TED Talk-achtig iets met video en kleine colleges, we zijn ermee bezig. Nog niet alle sprekers hebben toegezegd, dus we kunnen nog geen namen geven. We willen in ieder geval de nieuwe studenten ook online op een leuke manier laten kennismaken met hun nieuwe stad, bijvoorbeeld sport en cultuur en hun nieuwe opleiding.’’

Online Bruisweken bruisen minder dan het echte werk, geeft Siemonsma toe. ,,We zullen moeten leven met de corona-maatregelen en we proberen er het beste van te maken, maar dit is niet ‘the real thing’, natuurlijk. Dat is vervelend voor deze generatie eerstejaars.’’

Of er gedacht is aan een ludieke Bruisweek in de vorm van een demonstratie om de regels te omzeilen? ,,Daar gaan we ons maar niet aan branden.’’