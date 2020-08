Geen cent cultuurgeld naar het oosten, provincies voelen zich miskend: ‘We laten het er niet bij zitten’

Ruim 21 miljoen euro had het Fonds Podiumkunsten te verdelen. Het grootste deel ervan belandt in de Randstad; muziek- en theatergroepen in de regio hebben het nakijken. Zo krijgen cultuurmakers in Overijssel, Gelderland en Flevoland helemaal niks. In een open brief in de Volkskrant spreken gedeputeerden van negen provincies er schande van. Onder hen de Overijsselse cultuurgedeputeerde Roy de Witte (CDA).