Geen draagvlak voor uitbreiden betaald parkeren in Zwolse wijk Assendorp

video Kent Zwolle de nieuwe burgemees­ter? Met ‘Papieren Peter’ op pad: ‘Wat een knappe man’

5 juli Wat is dat nou voor man, die nieuwe burgemeester van Zwolle? De Stentor ging de stad in met ‘Papieren Peter’ en vroeg Zwollenaren welke indruk deze kloon op (bijna) ware grootte op ze maakt. Hoewel zijn voordracht nog maar een paar dagen bekend is, blijken veel inwoners van de stad al precies te weten wie Peter Snijders is.