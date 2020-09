Geen enkele fysieke Sinterklaasintocht in deze regio toegestaan

Update & video Agenten in kogelvrije vesten bewaken na wapen­vondst bosperceel in Zwolle: 'Het rijdt hier af en aan’

9 september In een bosje op landgoed Schellerberg in Zwolle zijn gisteravond wapens gevonden. De politie is vanavond, bijna 24 uur later, nog steeds bezig met onderzoek. Specialisten van het ministerie van Defensie staan de politie bij. Het bosperceel is afgezet en wordt bewaakt.