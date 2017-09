Geen extra inzet op 'onveilig' Potgieterpark

Die wilde dat het college van B en W alles doet zodat Zwollenaren zich 'vrij en veilig kunnen voelen om van het park te genieten'. Van Campen kwam met die vragen naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor over een recente beroving in het park vorige week en geluiden van omwonenden over misbruik van het park en gevoelens van onveiligheid.

Meijer zei zich 'niet te herkennen' in de berichtgeving en gaf aan dat zaterdag al te hebben laten optekenen in de krant. ,,Er is geen stijging van het aantal meldingen of aangiftes", zei Meijer. Dat wordt bevestigd door de politie. ,,Evenals de gemeente zien we dat het park aan de Potgietersingel, met name in de zomermaanden, intensief wordt gebruikt", meldt politiewoordvoerder Nanda Kappers.

Vuurtjes

,,Het aantal meldingen of aangiftes bij de politie is echter beperkt. Naast de straatroof die op 6 september plaatsvond is er in 2017 één keer aangifte gedaan van diefstal van een telefoon. Op 19 augustus werd een telefoon weggegrist van een stel dat op een bankje in het park zat. Daarnaast kreeg de politie drie meldingen (in juni 2 keer en in augustus 1 keer) dat er vuurtjes gestookt werden dan wel dat boomstronken in brand stonden. Deze meldingen zijn tot op heden geen aanleiding geweest voor de politie om het toezicht te veranderen."

Omwonenden

Maar dat er geen meldingen of aangiftes zijn wil niet zeggen dat mensen zich veilig vonden, betoogde Van Campen. ,,Heeft u wel met omwonenden gesproken?" Volgens Meijer zijn zowel de wijkmanager als de wijkbeheerder bevraagd. ,,Uit de contacten die zij met buurtbewoners hebben gehad, komt geen aanleiding om extra maatregelen te nemen", vindt Meijer.