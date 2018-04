Geen extra maatregelen om Zwolse Vrolijkheid voor brand te behoeden

Na zware operatie schittert Zwollenaar Harm Wolters met hit van John Denver

29 april Nee, het is geen gemakkelijke tijd geweest voor de Zwolse zanger Harm Wolters, lid van de Volendamse muziekgroep Ancora. Na een zware hartoperatie had hij echt even nodig om te herstellen. Maar de zanger is terug. Dinsdag brengt Ancora de single 'Calypso' uit.