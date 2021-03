Geen festivals? Foodtrucker Berend (32) uit Zwolle gaat de woonwijk in met zijn Indische hap

Video en update Bewoner aangehou­den na grote brand appartemen­ten­com­plex Zwolle, deel bewoners mag nog niet naar huis

25 maart De bewoners die vannacht na de brand in een appartementencomplex in Zwolle zijn geëvacueerd kunnen nog niet naar huis. De brand woedde in een appartement aan de Hoogstraat in de wijk Kamperpoort. Twee personen zijn ’s nachts direct aangehouden.