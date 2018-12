Geen harde voorwaarden voor nieuwe huurder oude Statenzaal

De toekomstige huurder van de oude Statenzaal in de Diezerstraat hoeft niet per se een kunst- of cultuurclub te zijn. Een motie van D66, PvdA, CDA en SP om kunst en cultuur als voorwaarde mee te geven aan de toekomstige huurder, heeft het niet gehaald.

De indieners van de motie hoopten steun te krijgen van GroenLinks. Maar die partij gaf niet thuis. GroenLinks raadslid Pelman vindt het plan van de partijen die de motie indienden niets extra's toevoegen.

,,GroenLinks is het ermee eens dat de zaal bij uitstek geschikt is voor kunst en cultuur. De wethouder heeft de toezegging gedaan dat de functies kunst en cultuur als waarderingscriterium worden meegenomen bij de herbestemming. We hebben er alle vertrouwen in dat het een plek gaat krijgen in de zaal.’’

Niet uitsluiten

Ook Swollwacht stemde tegen de motie, omdat het plan bij voorbaat partijen uitsluit. En het is al een flinke opgave om huurders te vinden voor de 1070 vierkante meter, zo zei vastgoedwethouder René de Heer bij een eerder debat.

De Heer kan opgelucht ademhalen. Hij is tegen extra eisen voor de toekomstige huurder. ,,Het is een parel in de binnenstad, waarvan iedereen wil dat kunst en cultuur hierin terugkomt. We willen het als waarderingscriterium meegeven, maar om er een voorwaarde van te maken, gaat te ver. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.’’

Schilderijtjes en klaar

Sonja Paauw (D66) en Patty Wolthof (PvdA) vinden dit niet genoeg. ,,Je staat ervoor of je staat er niet voor,’’ zei Paauw. Wolthof is bang dat er straks een commerciële huurder in het pand komt die wat schilderijtjes aan de wand hangt en zo aan het criterium voldoet.