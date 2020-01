Geen hoog water en toch zware overstromingen op de IJsseldijk in Zwolle - hoe kan dat?

Tientallen verontrus­te telefoon­tjes in Oost-Nederland over coronavi­rus: ‘Onzin om mondkapjes te kopen’

9:00 Tientallen verontruste telefoontjes zijn er naar aanleiding van de dreiging van het coronavirus binnengekomen bij de GGD's in dit deel van het land. ,,Vooral van mensen die recent op vakantie zijn geweest in China of die elders in een hotel zaten waar veel Chinese toeristen verbleven.”