Geen ijsbaan in Zwolse binnenstad

Geen winst

Er zijn ook geen andere gegadigden, volgens de gemeente is er geen vergunning aangevraagd voor een ijsbaan op het Rodetorenplein. “Mijn andere bedrijf in pils kon niet bestaan naast de ijsbaan. Het vergt te veel van de mensen die voor mij werken, ik ga het gewoon niet redden”, zegt Scheffer. “Ik vind het heel jammer dat we het niet kunnen doen. Zo’n ijsbaan is zeker een aanrader voor Zwolle.” Winstgevend was de ijsbaan niet. “We hebben op financieel gebied zo’n beetje quitte gespeeld”, licht de ijsbaanman toe. Volgens hem is dat niet de reden dat er dit jaar geen schaatsbaan komt te liggen. “Ik sluit ook niet uit dat we weer terugkomen naar Zwolle. Op dit moment is het alleen niet te combineren met mijn andere bedrijf.”