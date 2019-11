Geen Ik Vertrek, maar Monique en Paul verlaten Zwolle wel voor een nieuw buitenlands avontuur

Op het moment dat de gedachten van Monique en Paul afdwalen naar het leventje dat hen te wachten staat, begint het te regenen. Een grijze en grauwe dag in Zwolle. Duffhues benoemt het zuidelijke klimaat als een van de redenen van het vertrek naar Spanje, maar het stel trekt niet zomaar de Zwolse deur achter zich dicht. Zij en man Paul staan voor een grote, maar mooie klus: het opzetten van een eigen bed & breakfast en vakantiewoning, genaamd Finca Viva la Vida. Locatie: Alora, een gemeente in het zuiden in de regio Andalusië, waar de zon zelfs op grauwe dagen schijnt. ,,Dertig minuten rijden van Malaga’’, vertelt Duffhues. ,,Weg van de drukte van de toeristische badplaatsen. Lekker in het binnenland en in de bergen. Leuke stadjes in de buurt, mooie wandeltochten en je kan er lekker fietsen. Echt het Spaanse leven.’’