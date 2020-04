Geen kunstverbranding in Zwolle, online kijker biedt grif op werk van Bökkers-gitarist

Volledig scherm Bökkers-gitarist Erik Neimeijer houdt samen met dj Etienne La Faille en presentator Boudewijn Koops een optreden en online kunstveiling via een livestream in het Herman Brood Museum. © Pedro Sluiter Foto

Vooraf was al duidelijk dat een eventueel brandje niet voor het museum zou plaatsvinden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Daar stak de gemeente Zwolle een stokje voor, vertelt Ivo de Lange van het Brood Museum aan de Blijmarkt. ,,Mensen zouden een kijkje kunnen nemen, in tijden van corona natuurlijk niet toegestaan”, aldus De Lange. In dat geval was Neimeijer uitgeweken naar het huis van zijn ouders in Heino, om het ritueel aldaar uit te voeren.

Livestream

De tegenwoordig in Nijverdal wonende rockmuzikant ging in op de uitnodiging van De Lange om te spelen tijdens de wekelijkse vrijdagmiddagborrel in het museum, deze weken gaat dat feestje online gewoon door. Nu galerieën gesloten en exposities verboden zijn, zoekt de kunstenaar naar andere wegen om zijn werk te verkopen. Zoals een online-veiling dus, live gestreamd via de Facebookpagina van het museum en gepresenteerd door Boudewijn Koops, in combinatie met een muzikale live-set van in totaal drie uur lang.

Geen optredens