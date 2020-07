Geen opdrachten? Zwolse cultuurmakers maken dan zelf maar een eigen korte film

Voor het gesprek zijn Jelle Tigchelaar (28) en Ferdi Çelik (32) aangeschoven. Tigchelaar is een beroeps als het op film maken aankomt, Çelik autodidact, zoals hij het zelf noemt, met een divers heden en verleden in de Zwolse cultuursector. Dit wordt zijn vijfde filmproductie. ,,Ik doe van alles met beeld en zit ook in het welzijnswerk, kort gezegd breng ik mensen bij elkaar. Jelle en ik werkten eerder samen toen we meededen aan een wereldwijde filmcompetitie, waarbij deelnemers binnen 48 uur een korte film moesten maken. Dat werd goed ontvangen, we wonnen wat prijzen."