Geen sluiting van wegen of gebieden in IJsselland, wel veel controles

PaasweekendEr worden komend paasweekend geen wegen of gebieden afgesloten in de regio IJsselland. Dat meldt de veiligheidsregio vandaag. Wel zal er ‘veelvuldig’ worden gecontroleerd en doen burgemeesters een klemmende oproep: ‘Ga niet onnodig reizen’.

Het besluit in IJsselland om niet op voorhand plekken af te sluiten verschilt van maatregelen in bijvoorbeeld Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Daar worden wel wegen en toeristische trekpleisters gesloten.

Burgemeesters in IJsselland doen echter een beroep op het ‘gezonde verstand’ van hun inwoners. ‘Blijf het gezond verstand gebruiken en geniet vooral in de eigen omgeving van dit paasweekend. Blijf dus thuis’, luidt de centrale boodschap.

Goed gedrag

Volgens de burgemeesters is het inwoners en bedrijven in IJsselland grotendeels gelukt om, ondanks het stralende weer, de afgelopen tijd zoveel mogelijk de regels in acht te nemen. ‘Natuurlijk waren er uitzonderingen waarop gehandhaafd is, maar dat doet niets af aan het feit dat onze regio zich van de goede kant heeft laten zien.’

Quote Ga niet onnodig reizen en ga niet in groepen op pad. Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland: ,,En de enige manier om deze crisis onder controle te krijgen, is om dit gedrag met z’n allen vol te houden. Dus ook tijdens dit prachtige paasweekend. Blijf allemaal dus zoveel mogelijk thuis en geniet in de eigen omgeving van dit paasfeest. Ga niet onnodig reizen en ga niet in groepen op pad.’’

Geen extra afsluitingen

Naast de huidige noodverordening geldt in de regio IJsselland momenteel een vaarverbod in Giethoorn en is een skatepark in Hardenberg gesloten. Vooralsnog worden er verder nog geen specifieke wegen of gebieden gesloten.

Quote Daar waar nodig schromen we niet om te handhaven en een bekeuring uit te delen Veiligheidsregio IJsselland

Mocht blijken dat het ergens te druk is of groepen de regels rondom corona niet in acht nemen, dan worden alsnog maatregelen getroffen. ‘Het is gewoon te risicovol om in groepen samen te zijn’, aldus de Veiligheidsregio IJsselland. ‘Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar of motorrijders die anderen geen ruimte geven op smalle dijkweggetjes en samen met elkaar pauze nemen.’