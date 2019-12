Géén sneeuw tijdens kerst, zacht weer met regen

video Bloed, medicijnen, monsters: Isala vervoert het straks met een drone tussen ziekenhui­zen Zwolle en Meppel

7:00 Isala gaat met drones vliegen tussen de ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel. Bloed en medicijnen kunnen via de lucht veel sneller vervoerd worden. Over twee jaar, bij de oplevering van het nieuwe ziekenhuis in Meppel, moet de lijndienst voor drones van start. ,,In spoedsituaties is dit een perfecte oplossing.”