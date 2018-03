Geen sprinters tussen Lelystad en Zwolle

Zwolse wijkvereniging zet speelschip op Marktplaats

16:05 Toegegeven, het loopt nog niet storm. Maar het maakt de advertentie er niet minder opvallend om. De wijkvereniging in de Zwolse wijk Wipstrik biedt via Marktplaats haar houten speelschip aan. Het ding is twintig meter lang.