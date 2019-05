Geen Sprinters van Zwolle naar ‘t Harde en Kampen Zuid

‘Sjoemeldi­rec­teur’ uit Hasselt gaat in beroep tegen uitspraak van rechtbank Zwolle

17:16 Directeur Ary Z. van HAZ Infra BV uit Hasselt gaat in beroep tegen de werkstraf van 180 uur die hem is opgelegd door de rechtbank in Zwolle. Dat bevestigen zijn raadsvrouw Mariska Pekkeriet en zijn broer (tevens mededirecteur) Harmen Zielman. Z. werd veroordeeld omdat hij volgens de rechter had gesjoemeld met cijfers in een baggeropdracht van Provincie Friesland.