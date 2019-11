Geen subsidie voor vier evenementen in Zwolle, Stadsfestival krijgt tienduizenden euro’s minder

De organisatoren lijken er niet heel erg om te malen. Survival Run is teleurgesteld, maar heeft wel begrip. Het evenement hoopt dat de gemeente wel zo vriendelijk is om mee te denken over afvalverwijdering. City Swim laat in een reactie aan de Stentor weten het jammer te vinden, maar er zeker niet met de pakken bij neer te gaan zitten. Dit jaar deed er nog een recordaantal van 309 zwemmers mee aan de zesde editie, twintig procent meer dan in 2018. ,,We gaan ons best weer doen om volgend jaar een leuk en ludiek evenement te organiseren. En we gaan hopelijk weer een heel mooi bedrag ophalen voor ons goede doel, stichting Tegenkracht!’’, vertelt organisator Martin Dunnink.